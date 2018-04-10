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ГРЦ «Макеева»: США не смогут создать систему противодействия «Сармату» в ближайшие 40 лет
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ГРЦ «Макеева»: США не смогут создать систему противодействия «Сармату» в ближайшие 40 лет 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. США еще 40 лет не смогут создать систему противоракетной обороны (ПРО), способную эффективно перехватывать российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».
Об этом сообщил генеральный директор компании — разработчика ракеты (ГРЦ «Макеева») Владимир Дегтярь.
"Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс «Сармат» останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что «Сармат» гарантирует России мир на ближайшие десятилетия", — сказал он в интервью, опубликованном в корпоративной газете «Конструктор».
РС-28 «Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» в качестве замены комплекса Р-36М2 «Воевода». Масса — около 200 т, забрасываемый вес — около 10 т.
В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании «Сармата». Об очередных бросковых испытаниях ракеты было заявлено в конце марта. Как писала «Красная Звезда», они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракеты.
Ожидается, что серийное производство «Сармата» должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство.
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