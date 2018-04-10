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Секретный эсминец проекта 22160 станет головной болью противника
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Секретный эсминец проекта 22160 станет головной болью противника 

Don't Panic 41 минуту назад
Фото: Don't Panic
Первый патрульный корабль проекта 22160 поступил на вооружение ВМФ России. Это уникальное судно, не имеющее аналогов в мире.
Корабли этого типа смогут провести в автономном плавании до 60 суток. Максимальная скорость — 30 узлов, водоизмещение не более 1700 тонн и 80 человек экипажа.
Особоый интерес проекта 22160 представляет модульная компоновка. В зависимости от задачи, на судне можно разместить разные системы вооружения и разные технические средства.
Универсальные ракетные комплексы, противокорабельные ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы и даже минное вооружение различных типов — эдакий конструктор для взрослых мальчиков, способный решить любую проблему в кратчайшие сроки.
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