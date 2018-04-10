В Сосновом Бору в Ленобласти на торги выставят склад

МОСКВА , 10 апр — РИА Недвижимость. Российский аукционный дом (РАД) готовит к продаже производственно-складской комплекс в городе Сосновый Бор Ленинградской области Как говорится в пресс-релизе РАД, это часть территории бывшего Сосновоборского машиностроительного завода. В состав комплекса входит участок площадью 7,4 гектара, постройки различного назначения общей площадью 56,2 тысячи квадратных метров и оборудование (краны, тепловоз). Начальная цена лота 700 миллионов рублей, добавляется в сообщении. Объект расположен в промзоне рядом с железнодорожной станцией «Калище» (Балтийский вокзал). Рядом проходит трасса Санкт-Петербург — Усть-Луга, в 6 километрах — морской грузовой причал, в 46 километрах — многофункциональный перевалочный комплекс «Бронка», в 57 километрах — морской торговый порт «Усть-Луга». На территории комплекса имеется собственные железнодорожные пути.