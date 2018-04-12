Подразделения ПВО с С-400 на Кавказском побережье подняты по тревоге

Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, были подняты по тревоге для проверки боеготовности по итогам зимнего периода обучения. Они отработали ведение боя с диверсантами и отражение воздушных атак. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев

В тактических учениях были задействованы 150 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники.

— Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» совершили марш в позиционные районы, где отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника, — рассказал Трухачев.

Когда «диверсанты» были обезврежены, колонна продолжила движение в заданный район, где боевые расчеты комплексов С-400 выполнили оборудование и маскировку позиций.

Комплексы С-400 взяли под прикрытие критически важные объекты и провели электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.