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Подразделения ПВО с С-400 на Кавказском побережье подняты по тревоге
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Подразделения ПВО с С-400 на Кавказском побережье подняты по тревоге 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, были подняты по тревоге для проверки боеготовности по итогам зимнего периода обучения. Они отработали ведение боя с диверсантами и отражение воздушных атак. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
В тактических учениях были задействованы 150 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники.
— Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» совершили марш в позиционные районы, где отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника, — рассказал Трухачев.
Когда «диверсанты» были обезврежены, колонна продолжила движение в заданный район, где боевые расчеты комплексов С-400 выполнили оборудование и маскировку позиций.
Комплексы С-400 взяли под прикрытие критически важные объекты и провели электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.
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