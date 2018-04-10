Боевые расчеты С-400 подняты по учебной тревоге на черноморском побережье Кавказа

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщает «Интерфакс» , ссылаясь на официального представителя Черноморского флота Вячеслава Трухачева

«Соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, подняты по тревоге в рамках планового тактического учения. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» совершили марш в позиционные районы, в которых выполнили мероприятия оборудования и маскировки, а также отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника», — сказал Трухачев.

Он отметил, что в ходе дальнейших тренировок боевые расчеты комплексов выполнят ряд задач по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения и проведут электронные пуски для отражения одиночных, групповых и массированных атак.

Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.