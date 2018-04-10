Боевые расчеты С-400 подняты по учебной тревоге на черноморском побережье Кавказа 

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя Черноморского флота Вячеслава Трухачева.
«Соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, подняты по тревоге в рамках планового тактического учения. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» совершили марш в позиционные районы, в которых выполнили мероприятия оборудования и маскировки, а также отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника», — сказал Трухачев.
Он отметил, что в ходе дальнейших тренировок боевые расчеты комплексов выполнят ряд задач по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения и проведут электронные пуски для отражения одиночных, групповых и массированных атак.
Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.
Зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.