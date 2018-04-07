Боевики нанесли ракетный удар по центру Дамаска — площади Омейядов, погибли 5 человек, 30 получили ранения. Об этом сообщил осведомлённый источник, передаёт РИА «Новости».
«Снаряд разорвался недалеко от бывшего представительства РИА «Новости» в центре Дамаска и ещё несколько ракет разорвались на площади Омейядов. По данным медиков, пять человек погибли и 30 ранены», — рассказал собеседник агентства.
Военные считают, что ракетный удар нанесли боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» из пригорода Дамаска Восточной Гуты.