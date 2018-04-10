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Ямал взял курс на реновацию пассажирского флота, заявил губернатор
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Ямал взял курс на реновацию пассажирского флота, заявил губернатор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) взял курс на реновацию пассажирского флота, заявил губернатор Дмитрий Кобылкин.
В понедельник глава округа побывал с рабочим визитом в Петрозаводске — столице Карелии. В рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве двух субъектов РФ состоялся осмотр промышленных предприятий, прежде всего, судостроительного профиля.
"Ямал взял курс на реновацию пассажирского флота. Изучаем мощности российских судостроительных предприятий, в том числе здесь, в Петрозаводске, на верфях с такой легендарной историей и традициями", — приводятся в сообщении правительства ЯНАО слова Кобылкина.
"Если смотреть на перспективу, для нашего арктического флота будем заказывать современные и безопасные пассажирские суда класса река-море, загрузив российские верфи на 10 лет точно. Конечно, рассматриваем использование в технических решениях экологически чистого топлива — сжиженного природного газа. Безусловно, задача важная и сложная, мы представляли свою концепцию в министерстве промышленности РФ, и федеральная поддержка программы реновации есть", — пояснил внимание к судостроительным производствам Кобылкин.
Глава Ямала также отметил, что компания двух северных субъектов РФ ЯНАО и ХМАО — «Северречфлот» — в перспективе планирует выходить на рынки новых водных артерий, работать круглогодично и получать самые новые компетенции судоходства. С возможностями Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени Адмирала С. О. Макарова ямальскую делегацию ознакомили на примере нового тренажерного оснащения.
"Петрозаводск и Карелия в целом имеют огромную историю и традиции смешанного судоходства река-море. Важно сейчас вернуть наши российские преимущества на водных магистралях. При этом для реализации мы выбираем и будем использовать только современные компетенции для инновационных судов", — приводятся в сообщении слова главы Карелии Артура Парфенчикова, который прокомментировал встречу.
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