Ямал взял курс на реновацию пассажирского флота, заявил губернатор

В понедельник глава округа побывал с рабочим визитом в Петрозаводске — столице Карелии . В рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве двух субъектов РФ состоялся осмотр промышленных предприятий, прежде всего, судостроительного профиля.

"Ямал взял курс на реновацию пассажирского флота. Изучаем мощности российских судостроительных предприятий, в том числе здесь, в Петрозаводске, на верфях с такой легендарной историей и традициями", — приводятся в сообщении правительства ЯНАО слова Кобылкина.

"Если смотреть на перспективу, для нашего арктического флота будем заказывать современные и безопасные пассажирские суда класса река-море, загрузив российские верфи на 10 лет точно. Конечно, рассматриваем использование в технических решениях экологически чистого топлива — сжиженного природного газа. Безусловно, задача важная и сложная, мы представляли свою концепцию в министерстве промышленности РФ , и федеральная поддержка программы реновации есть", — пояснил внимание к судостроительным производствам Кобылкин.

Глава Ямала также отметил, что компания двух северных субъектов РФ ЯНАО и ХМАО — «Северречфлот» — в перспективе планирует выходить на рынки новых водных артерий, работать круглогодично и получать самые новые компетенции судоходства. С возможностями Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени Адмирала С. О. Макарова ямальскую делегацию ознакомили на примере нового тренажерного оснащения.

"Петрозаводск и Карелия в целом имеют огромную историю и традиции смешанного судоходства река-море. Важно сейчас вернуть наши российские преимущества на водных магистралях. При этом для реализации мы выбираем и будем использовать только современные компетенции для инновационных судов", — приводятся в сообщении слова главы Карелии Артура Парфенчикова , который прокомментировал встречу.

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