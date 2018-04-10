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Более 30 тыс. военнослужащих ЗВО примут участие в парадах и торжественных маршах в День Победы
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Более 30 тыс. военнослужащих ЗВО примут участие в парадах и торжественных маршах в День Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также военнослужащие вместе с воспитанниками всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» будут возлагать цветы, обеспечивать Почётные караулы у памятников, воинских захоронений и братских могил.
Более 30 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа примут участие в парадах и торжественных маршах, которые пройдут в 132 городах 26 субъектов РФ в 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Военные парады с участием войск и боевой техники ЗВО пройдут в Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде и Воронеже. Ещё в 40 городах состоятся торжественные марши, а вооружение и бронетехника будут представлены на статической экспозиции.
Ещё в 92 населенных пунктах пройдут праздничные шествия с привлечением военнослужащих местных гарнизонов и военной техники для перевозки фронтовиков.
Всего будет задействовано свыше 800 единиц новейшего вооружения и техники, а в Санкт-Петербурге также 45 самолётов и вертолетов.
Помимо парадов и маршей, военнослужащие ЗВО вместе с воспитанниками всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» примут участие в возложении цветов, организации Почётных караулов у памятников, воинских захоронений и братских могил.
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