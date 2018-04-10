Военнослужащие Волгоградского гарнизона начали совместные тренировки с представителями других ведомств к военному параду в День Победы

К мероприятиям привлечено около 1500 солдат и офицеров гарнизона, а также курсанты академии МВД , личный состав подразделений МЧС , Росгвардии, воспитанники кадетского казачьего корпуса, представители военно-патриотических клубов, регионального отделения ДОССАФ России

Войска Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) начали совместные тренировки в составе парадных коробок на территории соединения ЮВО в Волгограде с другими ведомствами, участвующими в военном параде в День Победы.

К мероприятиям привлечено около 1.5 тыс. солдат и офицеров Волгоградского гарнизона, а также курсантов академии МВД, МЧС, подразделений Национальной гвардии, воспитанников Волгоградского кадетского казачьего корпуса, представителей военно-патриотических клубов, регионального отделения ДОССАФ России.

50 музыкантов сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов готовятся исполнить парадный монтаж из 10 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей, сыгранных на объезд и приветствие. Специально к празднованию оркестр готовит еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.