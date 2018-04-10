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Более 2 тыс. военных примут участие в праздновании Дня Победы в Пскове
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Более 2 тыс. военных примут участие в праздновании Дня Победы в Пскове 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Более 2 тыс. человек и 77 единиц современной военной техники примут участие в торжественных мероприятиях в День Победы на территории Псковской области, сообщил командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий.
О подготовке к предстоящему событию он проинформировал в понедельник, 9 апреля, на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне под руководством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
По его словам, торжественные шествия пройдут в Городах воинской славы Пскове и Великих Луках, а также в Острове и Стругах Красных. В частности, в областной столице в параде примут участие 18 парадных расчетов численностью почти 1,3 тыс. человек и более 70 единиц военной техники. Напротив главпочтамта будет организована выставка вооружения.
В Пскове репетиция парада пройдет 4 мая, генеральная репетиция — 7 мая.
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