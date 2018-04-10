На Марийском НПЗ прошли учения по ликвидации последствий аварии

На Марийском НПЗ (входит в ГК «Новый Поток») прошли учения по ликвидации последствий аварии на установке атмосферной перегонки нефти АТ-1. В них были задействованы специалисты обособленного подразделения пожарной части, работники завода, а также сотрудники нештатного аварийно-спасательного отделения (НАСФ), сформированного на базе предприятия, — всего свыше 20 человек.

Согласно легенде учений, на установке АТ-1 вследствие разгерметизации колонны произошло возгорание нефтепродукта. О чрезвычайной ситуации тут же было доложено в НАСФ и подразделение пожарной части, работа установки была прекращена.

Прибывшие на место ЧП пожарные организовали работы в условной зоне задымления для поиска и оказания помощи пострадавшим. Сотрудники НАСФ определили участок разгерметизации и установили заглушки, чтобы избежать дальнейшего разлива взрывоопасного нефтепродукта.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, также была задействована спецтехника: пожарный автомобиль на базе «Урала» и карета скорой помощи. Все этапы пожаротушения и ликвидации последствий уложились в установленные нормативами сроки.

Учения Марийского НПЗ входят в комплекс ежеквартальных мероприятий, направленных на отработку взаимодействия различных служб завода и специалистов аварийно-спасательных подразделений при возникновении нештатных ситуаций.