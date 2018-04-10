Ещё
На Марийском НПЗ прошли учения по ликвидации последствий аварии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

На Марийском НПЗ прошли учения по ликвидации последствий аварии 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На Марийском НПЗ (входит в ГК «Новый Поток») прошли учения по ликвидации последствий аварии на установке атмосферной перегонки нефти АТ-1. В них были задействованы специалисты обособленного подразделения пожарной части, работники завода, а также сотрудники нештатного аварийно-спасательного отделения (НАСФ), сформированного на базе предприятия, — всего свыше 20 человек.
Согласно легенде учений, на установке АТ-1 вследствие разгерметизации колонны произошло возгорание нефтепродукта. О чрезвычайной ситуации тут же было доложено в НАСФ и подразделение пожарной части, работа установки была прекращена.
Прибывшие на место ЧП пожарные организовали работы в условной зоне задымления для поиска и оказания помощи пострадавшим. Сотрудники НАСФ определили участок разгерметизации и установили заглушки, чтобы избежать дальнейшего разлива взрывоопасного нефтепродукта.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, также была задействована спецтехника: пожарный автомобиль на базе «Урала» и карета скорой помощи. Все этапы пожаротушения и ликвидации последствий уложились в установленные нормативами сроки.
Учения Марийского НПЗ входят в комплекс ежеквартальных мероприятий, направленных на отработку взаимодействия различных служб завода и специалистов аварийно-спасательных подразделений при возникновении нештатных ситуаций.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group есть компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Уралинформбюро: последние новости
Полковник ЦВО назвал легальный способ "откосить" от армии Военнослужащие ЦВО покажут ради чего воевали в Сирии Место для Тулеева свободно: спикер кемеровского парламента покидает пост
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля257
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков395
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД121
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148102
Познер ответил на вопрос о совете Путину44
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
01:24
Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию
Криминал Происшествия
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение