Герой СССР: Историю с катастрофой самолета Качиньского раздувают из-за политики

Президентский авиалайнер Ту-154 Воздушных сил Польши 10 апреля 2010 года выполнял рейс PLF101 по маршруту Варшава—Смоленск, но при втором заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный, как позже установила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), лайнер столкнулся с деревьями из-за сильного тумана, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. Все находившиеся на борту погибли.

Депутат Госдумы , генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин в беседе с НСН рассказал об особенностях условий посадки и действий экипажа авиалайнера Ту-154.

«У нас проводилось свое расследование. О результатах объективно все доложили. Кто виноват, кто вмешивался в действия экипажа. Я не знаю, готов ли был экипаж садиться в таких условиях. Могу сказать как летчик, что они [условия] были не особо сложные для этого самолета, если выполнять все летные законы, тем более это был не военный аэродром. Ведь Жуковский в свое время написал: «Самолет величайшее творение разума и рук человеческих, он не признает никаких авторитетов, кроме лиц, уважающих летные законы». Как только происходит авария, катастрофа, как только покажут, мне уже понятно от чего это произошло и какая причина. Официально могут все, что угодно объяснять и это понятно, а реально это все понятно мне, как летчику. А так все раздувают, потому что это политический момент. Каждый воспринимает только то, что выгодно», — рассказал эксперт.

Согласно окончательному отчету расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК) было установлено нарушение принятых процедур захода на посадку. В частности, ошибочная установка стандартного давления на барометрическом высотомере в процессе снижения, отсчёт высоты по радиовысотомеру вместо альтиметра, игнорирование технологии работы экипажа, поздний вход в глиссаду, позднее принятие активных действий по уходу на второй круг. Первый заместитель начальника главного штаба ВВС России генерал-лейтенант Александр Алёшин 10 апреля 2010 года заявил, что экипаж самолёта несколько раз не выполнил указаний руководителя полётов смоленского аэродрома.

«Мы и не на таких оборудованных самолетах летали, на плохо оборудованных. В таких условиях садились, что сейчас страшно вспоминать. Однако мы могли, подготовку имели соответствующую. Мы и в снегопады садились, и в ливневые осадки, и пыльные бури, а тем более на правительственных самолетах, где подготовленные экипажи, я не знаю, почему они не справились. А вообще по законам на одном самолете столько должностных государственных лиц не должно летать. Они должны летать на разных самолетах, это мое мнение», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, что на борту Ту-154 находились 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Все погибли, в их числе президент Польши Лех Качиньский , его жена Мария Качиньская , а также известные польские политики, почти всё высшее военное командование и общественные и религиозные деятели. По официальной информации делегация направлялась в Россию с частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Катастрофа под Смоленском стала крупнейшей по числу жертв авиакатастрофой, в которых погибали первые лица государства