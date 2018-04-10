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Пекин заявил о «полном праве» размещать оружие на островах Наньша
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Пекин заявил о «полном праве» размещать оружие на островах Наньша 

РИА Новости 52 минуты назад
ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Китай имеет полное право размещать необходимое военное оборудование на спорных островах Наньша, которые считает своими, для защиты своего государственного суверенитета и национальной безопасности, заявил официальный представитель министр обороны КНР Жень Гоцян.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих укрепленных форпостов на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море специальное оборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.
"Острова Наньша — территория Китая. Размещение на соответствующих островах необходимого военного оборудования — естественное право суверенного государства. Это в интересах защиты своего суверенитета и безопасности, в интересах обеспечения свободы навигации в Южно-Китайском море, а также обеспечения регионального мира и стабильности, не направлено против какой-либо страны", — говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства КНР.
Жэнь Гоцян подчеркнул, что Китай твёрдо придерживается пути мирного развития, и оборонительный характер военной стратегии Китая останется неизменным.
Согласно данным американской разведки, новое оборудование для создания помех было развернуто в течение последних 90 дней на рифах Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс. Как пишет издание, такая оценка США подтверждается спутниковым снимком коммерческой компании DigitalGlobe. Соответствующий снимок попал в распоряжение Wall Street Journal. На нем, как утверждает издание, видна предполагаемая система, создающая помехи, с антенной на рифе Мисчиф (Мэйцзи).
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
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