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Активная фаза десантных учений Беларуси и России завершится 12 апреля
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Активная фаза десантных учений Беларуси и России завершится 12 апреля 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
«Выявление и уничтожение незаконного вооруженного формирования, захватившего важный стратегический объект» предстоит участникам совместных учений российских и белорусских десантников. Активная фаза маневров рассчитана до 12 апреля, информирует БЕЛТА.
В учении, как ранее сообщалось, задействованы около 450 военнослужащих и до 70 единиц техники. От белорусской стороны участвуют подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил. Россию представляет сводная рота 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск, усиленная инженерно-саперным отделением.
В российском подразделении, сообщил заместитель командира 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, гвардии подполковник Алексей Андреев, «около ста человек. Оно полностью укомплектовано военнослужащими по контракту. С собой десантники привезли комплект новой боевой экипировки „Ратник“ и парашютные системы. Вооружение и технику предоставила белорусская сторона».
Цель учения, отметил российский офицер, — «дальнейшее развитие военного сотрудничества, совершенствование навыков солдат и подразделений при совместном выполнении задач».
Учение с десантированием и боевой стрельбой пройдет в три этапа. «Во время учения проверим слаженность подразделений. Мы должны уметь действовать сообща. Кроме того, нам интересен опыт российских коллег — серьезный, боевой», — отметил командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Дмитрий Соболь.
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