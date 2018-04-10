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Десантники России и Беларуси проведут совместные учения
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Десантники России и Беларуси совместно отразят нападение «противника» 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Республике Беларусь официально открылись совместные российско-белорусские тактические учения. Проходят они на полигоне Брестский, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
В учениях задействована усиленная десантно-штурмовая рота Псковского соединения ВДВ и подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Беларуси. Всего в практических занятиях примут участие более 600 военнослужащих и порядка ста единиц техники.
Цель совместных учений — контрдиверсионные действия по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов "противника". В течение нескольких дней военнослужащие двух стран смогут совершенствовать полевую выучку, отработать единые взгляды на подготовку и проведение тактических учений.
Как добавили в пресс-службе министерства обороны Республики Беларусь, подобное мероприятие позволит десантникам обменяться опытом с российскими коллегами, получить практику в отработке вопросов совместных действий в отражении угроз условного противника.
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