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В Тегеран доставили тела семи иранцев, погибших в Сирии при ударе Израиля
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В Тегеран доставили тела семи иранцев, погибших в Сирии при ударе Израиля 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тела семи иранских советников, погибших при ударе Израиля по базе T-4 в Сирии, доставлены в Тегеран, сообщает агентство Tasnim.
Ранее сообщалось, что жертвами израильского удара стали трое иранцев.
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.
Политическое руководство и армейское командование Израиля не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому Т-4, который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.
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