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Модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» поступили в войска
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Модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» поступили в войска 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевая машина на базе танка Т-72 получила более мощную силовую установку, динамическую защиту, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.
В воинскую часть на Северном Кавказе поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино», сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Батарейный комплект поступил на вооружение воинской части РХБ защиты на Северном Кавказе, расчеты трех машин уже приступили к практическим занятиям по их эксплуатации.
ТОС-1 «Буратино» создана для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий, уничтожения живой силы противника при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.
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