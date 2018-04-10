Модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» поступили в войска

Боевая машина на базе танка Т-72 получила более мощную силовую установку, динамическую защиту, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.

В воинскую часть на Северном Кавказе поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино», сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

Батарейный комплект поступил на вооружение воинской части РХБ защиты на Северном Кавказе, расчеты трех машин уже приступили к практическим занятиям по их эксплуатации.

ТОС-1 «Буратино» создана для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий, уничтожения живой силы противника при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.