Ещё
В Пентагоне опровергли сообщения о сближении самолетов ВКС РФ с эсминцем ВМС США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

В Пентагоне опровергли сообщения о сближении самолетов ВКС РФ с эсминцем ВМС США 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 10 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сообщения о якобы неоднократных облетах самолетами российских ВКС эсминца военно-морских сил США Donald Cook в Средиземном море не верны. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.
"Неправда. Это слухи в интернете", — ответил он на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся ранее в турецких СМИ, о том, что российские самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над эсминцем в Средиземном море.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что как минимум один ракетный эсминец ВМС США отправился в направлении побережья Сирии после совещания в понедельник в Белом доме, посвященного предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Издание не уточнило, откуда американский эсминец взял курс к берегам Сирии. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с предположительной химической атакой в сирийской Думе.
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
ТАСС: последние новости
В районах Крайнего Севера проходят тактико-специальные учения Росгвардии "Маршал Устинов" отразил авиаудар условного врага во время учений в Баренцевом море СМИ: боевики обстреляли жилые кварталы в Дамаске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля323
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля125
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков424
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста52
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение