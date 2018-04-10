В Пентагоне опровергли сообщения о сближении самолетов ВКС РФ с эсминцем ВМС США 

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сообщения о якобы неоднократных облетах самолетами российских ВКС эсминца военно-морских сил США Donald Cook в Средиземном море не верны. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.
"Неправда. Это слухи в интернете", — ответил он на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся ранее в турецких СМИ, о том, что российские самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над эсминцем в Средиземном море.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что как минимум один ракетный эсминец ВМС США отправился в направлении побережья Сирии после совещания в понедельник в Белом доме, посвященного предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Издание не уточнило, откуда американский эсминец взял курс к берегам Сирии. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с предположительной химической атакой в сирийской Думе.
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.