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Федерация легкой и сверхлегкой авиации Ямала открыла школу пилотов
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Федерация легкой и сверхлегкой авиации Ямала открыла школу пилотов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Школа пилотов открылась на базе Федерации легкой и сверхлегкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) «Крылья Арктики». Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель правления организации Юрий Суендуков.
"Вместе с преподавателями из Омска мы подготовили уже одну группу из шести человек. В основном эти люди имеют отношение к авиации, занимаются парапланеризмом, дельтапланеризмом, у них есть свои вертолеты и парапланы. Но в принципе любой желающий может получить лицензию пилота легкой и сверхлегкой авиации после двух месяцев обучения", — сказал Суендуков.
По его словам, на занятиях используется учебный самолет «Аэропракт». «Обязательно нужно пройти медкомиссию, теоретическую подготовку. Потом каждый ученик обязан налетать около 28 часов, в том числе самостоятельно без инструктора», — пояснил собеседник агентства.
После обучения в Салехарде курсантам предстоит сдать финальных экзамен в любом территориальном управлении Росавиации, чтобы получить лицензию пилота сверхлегкого воздушного судна. В планах федерации — повторить набор курсантов в начале 2019 года. «На Ямале люди „болеют“ небом, многие занимаются сами для себя и хотят осваивать более серьезную технику, желающих много», — добавил Суендуков.
Федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО «Крылья Арктики» принадлежит четыре самолета Л-42М и учебно— тренировочный самолет А-22 «Аэропракт». Эти воздушные судна используются для патрулирования тундры в пожароопасный период, для доставки участников научно-исследовательских, экологических экспедиций, в том числе и в самые северные районы ЯНАО — остров Белый, остров Вилькицкого и Гыданский полуостров. Характеристики самолетов позволяют преодолеть расстояние до 1,7 тыс. км без дозаправки. В планах федерации — расширение воздушного парка, сейчас в Самаре строится новый самолет Л-152 «Ямал», который поступит в округ до конца лета.
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