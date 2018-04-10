Ливан осудил использование своего воздушного пространства для атаки Сирии

БЕЙРУТ , 10 апр — РИА Новости . Министерство иностранных дел Ливана осудило использование своего воздушного пространства для атаки на авиабазу в Сирии , сообщается в заявлении ведомства, полученном в распоряжение РИА Новости.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс . По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Министерство иностранных дел и эмигрантов осуждает налеты, которым подверглась Сирийская Арабская Республика, и подтверждает свою прошлую позицию о необходимости не использовать воздушное пространство Ливана для нападения на Сирию", — говорится в заявлении МИД.

Как сообщается в заявлении, в связи с этим Ливан намерен обратиться с официальной жалобой в Совет Безопасности ООН

Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.

Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому «Тифор» (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.

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