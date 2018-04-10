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Ливан осудил использование своего воздушного пространства для атаки Сирии
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Ливан осудил использование своего воздушного пространства для атаки Сирии 

РИА Новости 1 час назад
БЕЙРУТ, 10 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ливана осудило использование своего воздушного пространства для атаки на авиабазу в Сирии, сообщается в заявлении ведомства, полученном в распоряжение РИА Новости.
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые.
"Министерство иностранных дел и эмигрантов осуждает налеты, которым подверглась Сирийская Арабская Республика, и подтверждает свою прошлую позицию о необходимости не использовать воздушное пространство Ливана для нападения на Сирию", — говорится в заявлении МИД.
Как сообщается в заявлении, в связи с этим Ливан намерен обратиться с официальной жалобой в Совет Безопасности ООН.
Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.
Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому «Тифор» (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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