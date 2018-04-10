В Сирии 2,5 тысячи населенных пунктов присоединились к процессу примирения 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, достигло 2,5 тысячи, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"В течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Хмера провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, 2500", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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