В Сирии 2,5 тысячи населенных пунктов присоединились к процессу примирения

"В течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Хмера провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, 2500", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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