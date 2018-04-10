Ростех представит более 230 образцов российских вооружений на Defexpo India-2018

Госкорпорация Ростех представит более 230 образцов российских вооружений на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018. Выставка пройдет с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи

Одним из наиболее перспективных образцов является зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» разработки холдинга «Высокоточные комплексы». Боевая машина «Панцирь-С1» предназначена для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения, а также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Другой разработкой «Высокоточных комплексов», экспонируемых в Индии станут противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ». Помимо разработок, давно зарекомендовавших себя на мировом рынке вооружений, будет представлено несколько новейших типов вооружений производства Госкорпорации.

Холдинг «Вертолеты России» продемонстрирует на выставке легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме. Данная машина обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способна перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции — на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Вертолет оснащен современным комплексом авионики и специальной стойкой к мелким авариям топливной системой. Максимальная скороподъемность 10 м/с, экологичность, низкая шумность полета и высокая маневренность позволяют эксплуатировать Ка-226Т в различных климатических и рельефных условиях, в том числе над городами в условиях плотной застройки.

Также «Вертолеты России» продемонстрируют вертолет Ми-171А2, в конструкцию которого внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.

Экспонатами АО « НПК «Уралвагонзавод» станут модели танков Танк Т-90С, Танк Т-90МС, а также модель модернизированного танка Т-72 с системой управления огнем. Кроме того, Уралвагонзавод покажет боевую машину поддержки танков БМПТ, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1М и танковый мостоукладчик МТУ-72.

Концерн «Техмаш» привезет на выставку неуправляемый реактивный снаряд в снаряжении термобарической смесью для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, неуправляемый реактивный снаряд 9М218 с кумулятивно-осколочными боевыми элементами к РСЗО «Град», макет реактивной системы залпового огня «Смерч», 40-мм гранатометный противопехотный комплекс 6Г-27 «Балкан» и ряд других разработок.

В сегменте вооружения и военной техники для военно-морского флота «Рособоронэкспорт» представит фрегат проекта 11356, фрегат и патрульный корабль на базе проекта 11661, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 «Александрит-Э», спасательное судно проекта 21301, а также большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 и дизель-электрическую подводную лодку «Амур 1650».

Кроме того, в ходе выставки на стенде Рособоронэкспорта планируется провести презентацию книги-фотоальбома «Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества».