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Россия представит на выставке в Индии новейшие фрегаты, вертолеты и танки
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Россия представит на выставке в Индии новейшие фрегаты, вертолеты и танки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Госкорпорация «Ростех» привезет на Defexpo India-2018 фрегаты проекта 11356, вертолеты Ка-226Т и танки Т-90МС.
На индийской выставке вооружений Defexpo India-2018 покажут более 230 образцов российских вооружений, сообщили в Ростехе.
В частности, экспонироваться будут ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ», танки Т-90С, Т-90МС, модернизированный Т-72 и БМПТ «Терминатор».
«Помимо разработок, давно зарекомендовавших себя на мировом рынке вооружений, будет представлено несколько новейших типов вооружений», — добавили в госкорпорации.
Холдинг «Вертолеты России» продемонстрирует на выставке легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т и транспортный Ми-171А2. Обе машины уже поставляются в Индию. Недавно Ка-226Т получил сертификат на использование в сверхжарком климате.
«Рособоронэкспорт» представит новейшие фрегаты, способные нести ракеты «Калибр», противоминный корабль и дизель-электрические подлодки.
Концерн «Техмаш» привезет реактивные снаряды для различных систем, гранатометы и макет РЗСО «Смерч».
Международная выставка сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018 пройдет с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи.
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