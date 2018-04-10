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«Вертолеты России» проведут переговоры об обслуживании проданной в Индию техники
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«Вертолеты России» проведут переговоры об обслуживании проданной в Индию техники 

Rambler News Service 1 час назад
Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» в рамках индийской международной военно-технической выставки Defexpo 2018 проведет переговоры о послепродажном обслуживании своей техники в Индии, сообщает во вторник пресс-служба компании.
«В ходе переговоров мы планируем уделить особое внимание вопросам послепродажного обслуживания, ремонта и модернизации ранее поставленной в Индию техники, у нас готовится несколько подписаний по этой тематике. Кроме того, будет обсуждаться реализация совместного проекта — российско-индийского предприятия по сборке Ка-226Т, зарегистрированного в мае прошлого года. Для наших партнеров будет проведена презентация корабельного Ка-226Т, который, как мы считаем, также мог бы собираться в рамках СП», — заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
В Индии эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты типа Ми-8/17, тяжелые Ми-26, ударные Ми-25, а также корабельные вертолеты Ка-25, Ка-28 и Ка-31. Общий парк вертолетов российского производства в Индии составляет порядка 400 единиц.
Выставка Defexpo пройдет в индийском Ченнаи в период с 11 по 14 апреля.
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