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Россия предлагает Индии «индустриальное партнерство» для обслуживания военной техники
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Россия предлагает Индии «индустриальное партнерство» для обслуживания военной техники 

ТАСС 35 минут назад
Фото: БайкалФинанс
ЧЕННАИ /ИНДИЯ/, 13 апреля /ТАСС/. Россия предлагает Индии путь «индустриального партнерства» для производства запчастей и обслуживания военной техники, при котором российская компания оказывает техсодействие индийскому производителю. Об этом заявил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, выступая на открытии российско-индийской военно-промышленной конференции, которая проходит в рамках выставки Defexpo-2018 в Ченнаи.
"Мы обсудим [в ходе конференции] перспективы производства на территории Индии запасных частей и комплектующих изделий для российской техники. Учитывая, что технологии для производства ряда запасных частей к данным образцам вооружения имеются, предлагаем путь так называемого индустриального партнерства. По данной схеме производством запасных частей занимается частная индийская компания, а российское предприятие оказывает техническое содействие, предоставляя необходимую документацию", — сказал Рязанцев.
"Мы считаем, что это абсолютно вписывается в идеологию Make in India, которую сейчас в последние годы формулирует индийская сторона", — добавил он.
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