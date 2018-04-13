Россия предлагает Индии «индустриальное партнерство» для обслуживания военной техники

ЧЕННАИ / ИНДИЯ /, 13 апреля / ТАСС /. Россия предлагает Индии путь «индустриального партнерства» для производства запчастей и обслуживания военной техники, при котором российская компания оказывает техсодействие индийскому производителю. Об этом заявил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев , выступая на открытии российско-индийской военно-промышленной конференции, которая проходит в рамках выставки Defexpo-2018 в Ченнаи.

"Мы обсудим [в ходе конференции] перспективы производства на территории Индии запасных частей и комплектующих изделий для российской техники. Учитывая, что технологии для производства ряда запасных частей к данным образцам вооружения имеются, предлагаем путь так называемого индустриального партнерства. По данной схеме производством запасных частей занимается частная индийская компания, а российское предприятие оказывает техническое содействие, предоставляя необходимую документацию", — сказал Рязанцев.

"Мы считаем, что это абсолютно вписывается в идеологию Make in India, которую сейчас в последние годы формулирует индийская сторона", — добавил он.