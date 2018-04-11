Наружное освещение в Звездном городке планируют полностью модернизировать

Специалисты планируют приступить к обновлению системы наружного освещения в подмосковном Звездном городке в этом году, объем работ вырос в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года, сообщается на официальном портале правительства Московской области

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 13 военных городков региона получат по 50 миллионов рублей на благоустройство в текущем году.

«В этом году работа по модернизации систем наружного освещения в военных городках будет продолжена. Во-первых, будет произведена полная модернизация в ЗАТО Звездный городок. Для нас это один из приоритетных проектов программы этого года. Объем работ вырастет в четыре раза по сравнению с 2017 годом», — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов

Он также добавил, что работы по модернизации наружного освещения проведут в военных городках на территории Дмитровского, Пушкинского и Щелковского районов, а также в городском округе Балашиха

По словам министра, в Дмитровском районе будет полностью модернизировано освещение в микрорайоне Трудовая (военный городок №27) в городском поселении Некрасовский , в селе Рогачево (военный городок №211), в деревне Ивлево (военный городок №214) и в деревне Ковригино (военный городок №25). Также в этом году закончат модернизацию в Софрино-1 (военный городок №19) в Пушкинском районе.

«В финальную стадию переходят работы в поселке Монино (военный городок 21/1) и в микрорайоне Новый городок в Щелковском районе. Два объекта будут реализованы на территории Балашихи. Это микрорайон Заря (военный городок №413) и микрорайон Северный (военный городок №417). Это большая работа. Уверен, она будет выполнена в срок, и осенью, вместе с жителями, оценим результаты нашей работы», — добавил Неганов.

В 2017 году в рамках губернаторской программы «Светлый город» было установлено и модернизировано свыше 62 тысяч точек наружного освещения — на улицах населенных пунктов, во дворах, вдоль автодорог, а также в общественных местах — парках скверах, набережных и так далее. В первую очередь освещение устанавливалось и улучшалось в тех местах, где это было необходимо жителям. При реализации программы ключевое значение имели обращения жителей, которые поступали в органы власти всех уровней, а также через портал «Добродел».