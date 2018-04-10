Более 4,7 тыс. военных готовы помочь в борьбе с паводком на Урале, в Сибири и Поволжье

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 апреля. / ТАСС /. Более 4,7 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники приведены в готовность для борьбы с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе селекторного совещания.

"В целях обеспечения готовности отрядов к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в территориальных гарнизонах созданы и содержатся в трехчасовой готовности группировка сил и средств в количестве 4,7 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники. На период весеннего половодья на территории округа сформированы 30 подрывных команд, восемь эвакуационно-спасательных групп и четыре понтонные роты", — цитирует пресс-служба военного округа командующего.

Генерал Лапин добавил, что для усиления группировки по ликвидации последствий ЧС на аэродромах базирования содержится семь единиц авиатехники. «Это два вертолета Ми-8 и один Ми-24, два фронтовых бомбардировщика Су-24М, два транспортных самолета Ан-12 и Ан-26», — сказал Лапин.