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Более 4,7 тыс. военных готовы помочь в борьбе с паводком на Урале, в Сибири и Поволжье
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Более 4,7 тыс. военных готовы помочь в борьбе с паводком на Урале, в Сибири и Поволжье 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Более 4,7 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники приведены в готовность для борьбы с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе селекторного совещания.
"В целях обеспечения готовности отрядов к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в территориальных гарнизонах созданы и содержатся в трехчасовой готовности группировка сил и средств в количестве 4,7 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники. На период весеннего половодья на территории округа сформированы 30 подрывных команд, восемь эвакуационно-спасательных групп и четыре понтонные роты", — цитирует пресс-служба военного округа командующего.
Генерал Лапин добавил, что для усиления группировки по ликвидации последствий ЧС на аэродромах базирования содержится семь единиц авиатехники. «Это два вертолета Ми-8 и один Ми-24, два фронтовых бомбардировщика Су-24М, два транспортных самолета Ан-12 и Ан-26», — сказал Лапин.
Ранее ТАСС сообщал, что на этой неделе саперы ЦВО проводят взрывы льда на реке Енисей в Туве. В марте военнослужащие округа уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Также работы проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области, где саперы выполнили в общей сложности более 20 подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 км.
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