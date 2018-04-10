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Россия развернула глубоководную дивизию для освоения Арктики
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Россия развернула глубоководную дивизию для освоения Арктики 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
На Северном флоте создана глубоководная дивизия, сообщили в Главкомате ВМФ.
В январе 29-я отдельная бригада подводных лодок, базирующаяся в городе Гаджиево (Мурманская область), была «переформатирована» в полноценную дивизию в связи с поступлением новой техники, пишут «Известия».
В состав нового соединения вошли малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС) и субмарины-носители АГС, а также роботизированные подводные комплексы.
В данный момент новая дивизия имеет в своем составе АГС проектов «Кашалот», «Палтус» и «Калитка» и она атомную подводную лодку (АПЛ) «Подмосковье», которая используется в качестве носителя для АГС.
Глубоководная дивизия будет решать не только военные, но и гражданские задачи по геологоразведке на арктическом шельфе.
Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что за последние пять лет экспедиции Управления навигации и океанографии Минобороны России открыли 11 островов и шесть проливов в морях Арктики.
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