В Ростове пройдет морской военный парад

В Ростове впервые пройдет морской военный парад

В Ростове-на-Дону пятого мая состоится масштабный военный парад, посвященный 100-летию образования Южного военного округа. В нем одновременно примут участие подразделения и техника Сухопутных войск, Военно-морского флота и ВКС России

— Праздничный парад начнется в 10.00 на Театральной площади. Горожане смогут увидеть бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные танки Т-72, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетные системы С-300 и другую военную технику, — сообщили "РГ" в пресс-службе военного ведомства.

В полдень в воздух над Доном состоится динамический показ авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а вдоль набережной впервые пройдут боевые корабли и суда Черноморского флота и Каспийской военной флотилии. В парадном строю пройдет большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер "Граченок", десантный катер "Акула" и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии.

Завершится празднование концертом лучших творческих коллективом Минобороны РФ.

Кстати