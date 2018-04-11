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В Ростове пройдет морской военный парад
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Рубль продолжает безустанное падение

В Ростове впервые пройдет морской военный парад 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
В Ростове-на-Дону пятого мая состоится масштабный военный парад, посвященный 100-летию образования Южного военного округа. В нем одновременно примут участие подразделения и техника Сухопутных войск, Военно-морского флота и ВКС России.
— Праздничный парад начнется в 10.00 на Театральной площади. Горожане смогут увидеть бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные танки Т-72, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетные системы С-300 и другую военную технику, — сообщили "РГ" в пресс-службе военного ведомства.
В полдень в воздух над Доном состоится динамический показ авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а вдоль набережной впервые пройдут боевые корабли и суда Черноморского флота и Каспийской военной флотилии. В парадном строю пройдет большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер "Граченок", десантный катер "Акула" и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии.
Завершится празднование концертом лучших творческих коллективом Минобороны РФ.
Кстати
В День Победы военные парады пройдут в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. В них примут участие около 14 тысяч военнослужащих и более 280 единиц техники. А 9 мая военные музыканты сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов, впервые исполнят парадный монтаж из десяти маршей, сыгранных без перерыва, а также шесть встречных маршей.
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