5 мая в Ростове пройдет парад в честь 100-летия образования СКВО

В Ростове-на-Дону в субботу, 5 мая, в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 100-летию образования Северо-Кавказского военного округа, будет на целый день ограничено движение на Театральной площади. Изменения будут действовать с 6 утра до 21 часа. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации южной столицы.

Планируется, что в этот день в Ростове состоится парад войск, в котором примут участие пешие парадные расчёты, а также механизированная колонна в составе 64 единиц военной и специальной техники. Также в параде примут участие более полусотни самолетов и вертолетов.

Северо-Кавказский военный округ неоднократно преобразовывался, его нынешнее название — Южный военный округ.