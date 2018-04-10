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5 мая в Ростове пройдет парад в честь 100-летия образования СКВО
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5 мая в Ростове пройдет парад в честь 100-летия образования СКВО 

Деловое сообщество 34 минуты назад
В Ростове-на-Дону в субботу, 5 мая, в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 100-летию образования Северо-Кавказского военного округа, будет на целый день ограничено движение на Театральной площади. Изменения будут действовать с 6 утра до 21 часа. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации южной столицы.
Планируется, что в этот день в Ростове состоится парад войск, в котором примут участие пешие парадные расчёты, а также механизированная колонна в составе 64 единиц военной и специальной техники. Также в параде примут участие более полусотни самолетов и вертолетов.
Северо-Кавказский военный округ неоднократно преобразовывался, его нынешнее название — Южный военный округ.
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