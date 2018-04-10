В ЮВО поступили модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино»

Их применяют в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

В огнеметные подразделения одной из воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Северного Кавказа, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино».

Система «Буратино» создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.

Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.

«Буратино» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.