9 мая в местах дислокации войск ЮВО пройдет 10 военных парадов 

Их будут наблюдать жители и гости городов-героев Волгограда, Новороссийска, Севастополя, Керчи, а также в Ростова-на-Дону, Владикавказа, Ставрополя, Астрахани, Симферополя и Новочеркасска.
На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.
В военных парадах в ЮВО будет задействовано более 13,8 тыс. военнослужащих и более 280 ед. вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные артиллерийские установки «Берег», зенитные ракетные комплексы «Оса», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион», «Редут», «Рубеж», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетные системы С-300 и другая техника.
В военных парадах, совместно с военнослужащими ЮВО, примут участие 10 подразделений Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» общей численностью более 800 воспитанников.
В войсках Южного военного округа (ЮВО) проводится подготовка к военным парадам в ознаменование 73-й годовщины Победы Советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Традиционно тренировки сводных парадных расчетов с прохождением техники можно будет увидеть на вечерних тренировках 3 и 5 мая.
В соответствии с обращениями глав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на территории Южного военного округа также планируется провести 56 торжественных мероприятий с участием войск округа в городах и населенных пунктах, в том числе 36 прохождений войск торжественным маршем и статичный показ военной техники, а также 20 торжественных мероприятий с привлечением войск ЮВО в городах и населенных пунктах Крыма, Краснодарского края и Ростовской области, в республиках Северного Кавказа, в российских военных базах ЮВО в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО планируется привлечь свыше 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств и более 160 ед. вооружения и военной техники.