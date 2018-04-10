9 мая в местах дислокации войск ЮВО пройдет 10 военных парадов

Новороссийска, Севастополя, Ставрополя, Астрахани, Симферополя и Новочеркасска. Их будут наблюдать жители и гости городов-героев Волгограда Керчи , а также в Ростова-на-Дону, Владикавказа

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

В военных парадах в ЮВО будет задействовано более 13,8 тыс. военнослужащих и более 280 ед. вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные артиллерийские установки «Берег», зенитные ракетные комплексы «Оса», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион», «Редут», «Рубеж», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетные системы С-300 и другая техника.

В военных парадах, совместно с военнослужащими ЮВО, примут участие 10 подразделений Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» общей численностью более 800 воспитанников.

В войсках Южного военного округа (ЮВО) проводится подготовка к военным парадам в ознаменование 73-й годовщины Победы Советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Традиционно тренировки сводных парадных расчетов с прохождением техники можно будет увидеть на вечерних тренировках 3 и 5 мая.

Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО планируется привлечь свыше 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств и более 160 ед. вооружения и военной техники.