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В Карачаево-Черкесии начались масштабные учения минометчиков
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В Карачаево-Черкесии начались масштабные учения минометчиков 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Минометчики Южного военного округа начали учения в Карачаево-Черкесии.
Эхо взрывов в горах Карачаево-Черкесии: в республике начались масштабные учения минометчиков ЮВО.
Условный противник находится вне зоны видимости — за лесом и горными хребтами. Расчеты минометов «Сани» получают координаты цели и наносят по ней удар 120-миллиметровыми снарядами.
Мишени имитируют легкую бронетехнику, защищенные огневые точки и живую силу противника. Для точного выстрела минометчикам необходимо учитывать каждую деталь, включая атмосферное давление и влажность воздуха. Цели находятся на расстоянии до 7 километром. При этом уничтожить их нужно с минимальным расходом боеприпасов.
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