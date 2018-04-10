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Техоблик палубного вертолета «Минога» представят ВМФ в 2019 году
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Техоблик палубного вертолета «Минога» представят ВМФ в 2019 году 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Холдинг «Вертолеты России» в первом квартале 2019 года представит Минобороны РФ результаты разработки эскизно-технического проекта перспективного палубного вертолета «Минога», заявил РИА Новости гендиректор компании Андрей Богинский.
"Мы работаем в рамках контракта с министерством обороны. В следующем году, в первом квартале, мы должны предоставить результаты эскизно-технического проекта", — сказал Богинский, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее замгендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов сообщал журналистам, что в интересах ВМФ ведется разработка нового палубного вертолета на смену Ка-27.
По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» Александр Щербинин заявлял, что перспективный морской вертолет, разрабатываемый в рамках проекта «Минога», будет запущен в серийное производство примерно через десять лет. Ожидается, что новую машину также создадут и в десантной версии.
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