Техоблик палубного вертолета «Минога» представят ВМФ в 2019 году

"Мы работаем в рамках контракта с министерством обороны. В следующем году, в первом квартале, мы должны предоставить результаты эскизно-технического проекта", — сказал Богинский, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замгендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов сообщал журналистам, что в интересах ВМФ ведется разработка нового палубного вертолета на смену Ка-27.

По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.