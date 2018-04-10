Центр подготовки космонавтов передаст Минобороны пять невостребованных Л-39

Летная подготовка космонавтов на легком реактивном самолете Л-39 проводится на аэродроме Чкаловский. Самолет разработан в Чехословакии и совершил свой первый полет в 1968 году. Он выпускался до 1999 года.

"У нас в авиапарке их 10 штук. В летном состоянии поддерживается четыре, а транспортный налог мы платим за все. Нам для решения всех наших задач вполне достаточно было бы пяти исправных самолетов. В этой связи мы обратились в Минобороны с предположением забрать у нас пять лишних самолетов. Со стороны военного ведомства такое решение принято", — рассказал Власов.

По его словам, эти самолеты будут использоваться для подготовки космонавтов еще длительное время, поскольку даже Минобороны России приняло решение об их поддержке и эксплуатации практически до 2030 года.