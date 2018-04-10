На трех полигонах Дальнего Востока прошли масштабные стрельбы артиллеристов

Артиллерийские подразделения провели учения по нанесению огневых ударов в оборонительном бою, одновременно были задействованы мотострелковые подразделения, ПВО и беспилотная авиация, все действовали в единой тактической обстановке. Артиллеристы поражали условного противника на различных рубежах, используя координаты с беспилотников. Более половины огневых задач было отработано по внеплановым целям. Данная тактика основана на опыте современных военных конфликтов.

"В нанесении артиллерийского удара использовались САУ большой мощности 2С7м «Малка», 2С5 «Гиацинт», 2С3 «Акация», 2С19 «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также минометы 2Б11. Дистанция работы артиллерии составила от 30 до 5 км", — сообщает пресс-служба ВВО.

Уточняется, что на ближнем рубеже артиллеристы осуществили массированный удар, «обрушив несколько тонн железа и огня» на условную наступающую бронетехнику «неприятеля». Обходящий отряд был уничтожен огнем управляемых ракет «Атака» противотанкового комплекса «Штурм-С».