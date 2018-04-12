Артиллеристы ВВО провели учения с масштабными боевыми стрельбами

В учениях приняли участие 1,5 тысяч военнослужащих и 300 единиц артиллерийского вооружения и боевой техники.

На трех полигонах Восточного военного округа, в Амурской и Еврейской автономных областях и в Хабаровском крае , артиллерийские подразделения провели учения по нанесению ударов в оборонительном бою. В единой тактической обстановке действовали мотострелковые подразделения, ПВО, артиллерия и беспилотники.

Артиллеристы работали на различных рубежах, благодаря помощи БПЛА, и поражали условного противника. Более половины огневых задач было отработано по внеплановым целям — данная тактика основана на опыте современных военных конфликтов.

Для нанесения артиллерийских ударов использовались САУ большой мощности «Малка», «Гиацинт», «Акация», «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», минометы 2Б11. Артиллерия работала на расстоянии от 30-ти до 5-ти километров.

Массированный удар осуществили артиллеристы на ближнем рубеже, обрушив тонны железа и огня на условную наступающую бронетехнику «неприятеля». В этом помогли управляемые ракеты «Атака» противотанкового комплекса «Штурм-С».

Всего в учениях было задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих и около 300 единиц артиллерийского вооружения и боевой техники.