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Артиллеристы ВВО провели учения с масштабными боевыми стрельбами
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Артиллеристы ВВО провели учения с масштабными боевыми стрельбами 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях приняли участие 1,5 тысяч военнослужащих и 300 единиц артиллерийского вооружения и боевой техники.
На трех полигонах Восточного военного округа, в Амурской и Еврейской автономных областях и в Хабаровском крае, артиллерийские подразделения провели учения по нанесению ударов в оборонительном бою. В единой тактической обстановке действовали мотострелковые подразделения, ПВО, артиллерия и беспилотники.
Артиллеристы работали на различных рубежах, благодаря помощи БПЛА, и поражали условного противника. Более половины огневых задач было отработано по внеплановым целям — данная тактика основана на опыте современных военных конфликтов.
Для нанесения артиллерийских ударов использовались САУ большой мощности «Малка», «Гиацинт», «Акация», «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», минометы 2Б11. Артиллерия работала на расстоянии от 30-ти до 5-ти километров.
Массированный удар осуществили артиллеристы на ближнем рубеже, обрушив тонны железа и огня на условную наступающую бронетехнику «неприятеля». В этом помогли управляемые ракеты «Атака» противотанкового комплекса «Штурм-С».
Всего в учениях было задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих и около 300 единиц артиллерийского вооружения и боевой техники.
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