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Около пяти тысяч военнослужащих находятся в трехчасовой готовности для борьбы с чрезвычайных ситуаций
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Около пяти тысяч военнослужащих находятся в трехчасовой готовности для борьбы с чрезвычайных ситуаций 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе селекторного совещания с представителями глав 29 субъектов РФ.
Почти пять тысяч военнослужащих и 800 единиц техники находится в готовности для борьбы с ликвидацией последствий ЧС в регионах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе селекторного совещания с представителями глав 29 субъектов РФ.
«В целях обеспечения готовности отрядов к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в территориальных гарнизонах созданы и содержится в трехчасовой готовности группировка сил и средств в количестве 4,7 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники», — сказал он.
Генерал Александр Лапин добавил, что на период весеннего половодья на территории округа сформированы 30 подрывных команд, 8 эвакуационно-спасательных групп и 4 понтонные роты.
«Для усиления группировки по ликвидации последствий ЧС на аэродромах базирования содержится авиация составе 7 единиц техники: двух вертолетов Ми-8 и одного — Ми-24, двух фронтовых бомбардировщиков Су-24м, двух транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26», — добавил командующий.
В эти дни саперы ЦВО проводят взрывы льда на реке Енисей в Туве, планируется использовать 2 тонны тротила. В марте военнослужащие округа уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Также работы проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области, где саперы выполнили в общей сложности более 20 групповых подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 км.
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 Ещё 2 источника 
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