На Чукотке впервые начали строить лодки для морских зверобоев

ТАСС , 10 апреля. Строительство маломерных судов для нужд морских зверобоев Чукотки впервые началось в Анадыре . Первую лодку для охотников презентуют нынешним летом на фестивале морских зверобоев «Берингия», который пройдет в селе Новое Чаплино Провиденского городского округа. Об этом ТАСС сообщил во вторник начальник окружного управления рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Марочкин.

"Всего территориально-соседские общины «Дауркин», «Лорино», «Чаплино» и «Янракыннот» заказали десять новых лодок — шесть малых и четыре больших. Первую из них получат чаплинцы во время летнего праздника морских охотников. Отмечу, что две такие лодки, но собранные в Санкт— Петербурге , уже были опробованы морскими зверобоями и получили самые высокие оценки", — сказал собеседник агентства.

Производство наладил один из резидентов ТОР «Беринговский» — судостроительная компания «Алеут». Решение собирать лодки на Чукотке было принято из-за их дорогостоящей транспортировки, которая ранее достигала половины стоимости изделия. Работники предприятия прошли предварительное обучение в санкт-петербургской компании «Беркут» — одном из лидеров рынка.

Продукцию сваривают из высокопрочного «корабельного» алюминиево-магниевого сплава, отличающегося особой прочностью и устойчивостью к коррозии. В зависимости от модели одна лодка строится примерно в течение пяти дней.

Морские зверобои Чукотки ведут традиционный промысел морских млекопитающих (китов, нерп, лахтаков), пользуясь лодками, гарпунами и ружьями. Для поддержания ведения традиционного хозяйства в округе разработана и действует программа по поддержке и развитию агропромышленного комплекса.

ТОР «Беринговский» создан в 2015 году. На сегодня 24 резидента уже подписали соглашения об инвестиционной деятельности на данной территории с Корпорацией развития Дальнего Востока и реализуют проекты общей стоимостью 15,3 млрд рублей с планами создать порядка 1200 новых рабочих мест. Всего в Дальневосточном федеральном округе действуют 18 территорий опережающего развития.