Ещё
На Чукотке впервые начали строить лодки для морских зверобоев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Чукотке впервые начали строить лодки для морских зверобоев 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 10 апреля. Строительство маломерных судов для нужд морских зверобоев Чукотки впервые началось в Анадыре. Первую лодку для охотников презентуют нынешним летом на фестивале морских зверобоев «Берингия», который пройдет в селе Новое Чаплино Провиденского городского округа. Об этом ТАСС сообщил во вторник начальник окружного управления рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Марочкин.
"Всего территориально-соседские общины «Дауркин», «Лорино», «Чаплино» и «Янракыннот» заказали десять новых лодок — шесть малых и четыре больших. Первую из них получат чаплинцы во время летнего праздника морских охотников. Отмечу, что две такие лодки, но собранные в Санкт— Петербурге, уже были опробованы морскими зверобоями и получили самые высокие оценки", — сказал собеседник агентства.
Производство наладил один из резидентов ТОР «Беринговский» — судостроительная компания «Алеут». Решение собирать лодки на Чукотке было принято из-за их дорогостоящей транспортировки, которая ранее достигала половины стоимости изделия. Работники предприятия прошли предварительное обучение в санкт-петербургской компании «Беркут» — одном из лидеров рынка.
Продукцию сваривают из высокопрочного «корабельного» алюминиево-магниевого сплава, отличающегося особой прочностью и устойчивостью к коррозии. В зависимости от модели одна лодка строится примерно в течение пяти дней.
Морские зверобои Чукотки ведут традиционный промысел морских млекопитающих (китов, нерп, лахтаков), пользуясь лодками, гарпунами и ружьями. Для поддержания ведения традиционного хозяйства в округе разработана и действует программа по поддержке и развитию агропромышленного комплекса.
ТОР «Беринговский» создан в 2015 году. На сегодня 24 резидента уже подписали соглашения об инвестиционной деятельности на данной территории с Корпорацией развития Дальнего Востока и реализуют проекты общей стоимостью 15,3 млрд рублей с планами создать порядка 1200 новых рабочих мест. Всего в Дальневосточном федеральном округе действуют 18 территорий опережающего развития.
ТАСС: последние новости
СМИ: сирийские военные и группировка "Джейш аль-Ислам" возобновят переговоры в Думе МККК не располагает информацией о применении химоружия в городе Дума Премьер Новой Зеландии заявила, что ее страна выступает против милитаризации Океании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым671
Рубль ждет технический отскок170
Сын Табакова взбесил народ143
Обвал рубля: как это делается104
США приготовились к удару по Сирии1336
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение