Специалисты ПВО поразят беспилотники «противника» в Астраханской области

"В ходе полевых занятий расчеты отработают нормативы по их развертыванию и приведению в готовность к применению, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности", — сказал он.

Специалисты войсковой противовоздушной обороны до конца текущей недели выполнят боевые и электронные пуски по воздушным мишеням «Саман-М» и «Пение», имитирующим пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного нападения условного противника. В боевых стрельбах примут участие более 300 военнослужащих.