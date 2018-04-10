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Специалисты ПВО поразят беспилотники «противника» в Астраханской области
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Специалисты ПВО поразят беспилотники «противника» в Астраханской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Расчеты ракетного соединения Южного военного округа из Краснодарского края выполнят боевые пуски из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе полевых занятий расчеты отработают нормативы по их развертыванию и приведению в готовность к применению, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности", — сказал он.
Специалисты войсковой противовоздушной обороны до конца текущей недели выполнят боевые и электронные пуски по воздушным мишеням «Саман-М» и «Пение», имитирующим пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного нападения условного противника. В боевых стрельбах примут участие более 300 военнослужащих.
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