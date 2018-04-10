В новосибирской «Ауре» пройдут плановые учения МЧС

Новосибирске 11 апреля состоится пожарно-тактическое учение в ТРЦ «Аура» (ул. Военная, 5). Учение пройдет в два этапа: на первом состоится учебная эвакуация и условное спасение посетителей и работников торгово-развлекательного центра. На втором этапе учения отработают тушение условного пожара и проведут аварийно-спасательные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

МЧС России просит граждан в близлежащих домах и офисах не беспокоиться, хотя на время учения около торгового центра соберется пожарно-спасательная техника — она не ограничит движение транспортных средств на автомагистралях.