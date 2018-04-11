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Малый противолодочный корабль ТОФ на Камчатке совместно с авиацией отработал задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника
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Малый противолодочный корабль ТОФ на Камчатке совместно с авиацией отработал задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках отработки морских элементов курсовой задачи К-2 малый противолодочный корабль МПК-107 соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России провёл учения по поиску и уничтожению одиночным кораблем подводной лодки при противодействии сил и средств условного противника.
В роли подлодки противника выступила атомная подводная лодка ТОФ «Кузбасс».
Для обеспечения совместного поиска субмарины были задействованы противолодочный самолёт Ил-38Н и вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации флота.
После установления контакта с «неприятельской» подлодкой по указанным координатам корабль применил противолодочное оружие, выполнив стрельбу реактивными глубинными бомбами.
Уклоняясь от ответного удара, МПК выполнил маневрирование и глубинными бомбами произвел противоторпедную стрельбу.
В ходе учения экипаж совершенствовал задачи по организации охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических противодиверсионных гранатометаний.
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