Малый противолодочный корабль ТОФ на Камчатке совместно с авиацией отработал задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника

В рамках отработки морских элементов курсовой задачи К-2 малый противолодочный корабль МПК-107 соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России провёл учения по поиску и уничтожению одиночным кораблем подводной лодки при противодействии сил и средств условного противника.

В роли подлодки противника выступила атомная подводная лодка ТОФ «Кузбасс».

Для обеспечения совместного поиска субмарины были задействованы противолодочный самолёт Ил-38Н и вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации флота.

После установления контакта с «неприятельской» подлодкой по указанным координатам корабль применил противолодочное оружие, выполнив стрельбу реактивными глубинными бомбами.

Уклоняясь от ответного удара, МПК выполнил маневрирование и глубинными бомбами произвел противоторпедную стрельбу.

В ходе учения экипаж совершенствовал задачи по организации охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических противодиверсионных гранатометаний.