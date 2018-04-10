Экипажи вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота отработали задачи над Японским морем

Летчики провели тренировки по поиску, обнаружению и классификации подводной лодки условного противника.

Экипажи палубных вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с планом боевой подготовки отработали над акваторией Японского моря задачи по предназначению.

Два вертолёта Ка-27 в противолодочном варианте в заливе Петра Великого провели тренировки по поиску, обнаружению и классификации подводной лодки условного противника, слежение за ней с применением различных гидроакустических средств. Для поражения «субмарины» условно отрабатывалось тактическое применение комплексов противолодочного вооружения.

Параллельно экипажи еще двух вертолётов Ка-27ПС совершенствовали выучку при проведении операций по поиску и спасению на море. В заданном районе они осуществляли поиск человека, плавающего на воде и тренировались при транспортировке на борту вертолёта оказывать первую помощь пострадавшему.

На текущей недели вертолётчики проведут тренировки в море во взаимодействии с кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.