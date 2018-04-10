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Экипажи вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота отработали задачи над Японским морем
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Экипажи вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота отработали задачи над Японским морем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики провели тренировки по поиску, обнаружению и классификации подводной лодки условного противника.
Экипажи палубных вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с планом боевой подготовки отработали над акваторией Японского моря задачи по предназначению.
Два вертолёта Ка-27 в противолодочном варианте в заливе Петра Великого провели тренировки по поиску, обнаружению и классификации подводной лодки условного противника, слежение за ней с применением различных гидроакустических средств. Для поражения «субмарины» условно отрабатывалось тактическое применение комплексов противолодочного вооружения.
Параллельно экипажи еще двух вертолётов Ка-27ПС совершенствовали выучку при проведении операций по поиску и спасению на море. В заданном районе они осуществляли поиск человека, плавающего на воде и тренировались при транспортировке на борту вертолёта оказывать первую помощь пострадавшему.
На текущей недели вертолётчики проведут тренировки в море во взаимодействии с кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
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