Потерпев неудачу, Россия отбрасывает гордость и ищет сотрудничества с Китаем

Россию можно назвать одной из самых выдающихся военных держав мира, в прошлом году она подписала массу контрактов на продажу вооружения (на сумму более 16 миллиардов долларов) и твердо закрепилась на втором месте среди мировых продавцов оружия. Однако уровень развития российских технологий в такой отрасли, как беспилотники, не так высок, как хотелось бы, и это порождает немало курьезных ситуаций.

Вместе с повышением уровня жизни людей, развитием науки и техники, беспилотники и дроны все чаще появляются в нашей жизни. 2 апреля « Почта России » провела испытания дрона для доставки посылок. Однако результаты испытания заставили людей о многом пожалеть — беспилотник стоимостью 20 тысяч долларов врезался в многоэтажный дом и разбился вдребезги. Подобное происходит не только у гражданских. В марте этого года российский беспилотный летательный аппарат «Гранат-4» разбился, проводя мониторинг связи для разведки, при этом он не подвергался никаких атакам. Из-за этого российские беспилотники прозвали «некачественными крупногабаритными сборными моделями самолетов».

В отличие от России, Китай достиг колоссальных успехов во множестве сфер, а в некоторых даже стал мировым лидером. КНР уже вырвалась вперед в сфере беспилотных технологий. Именно поэтому Россия, ранее считавшая себя «учителем» Китая, отбросила гордость и стала сотрудничать со своим «учеником».

Согласно сообщениям британских СМИ, ранее один из руководителей научно-производственного концерна «Техмаш» заявил, что они совместно с Китаем будут проводить опытно-конструкторскую работу по созданию разведывательного беспилотника, запускаемого внутри ракеты РСЗО «Смерч». Российские СМИ уже не однократно взывали к налаживанию сотрудничества с Китаем, однако информация о совместной деятельности в сфере беспилотников появилась впервые.

Сообщается, что беспилотник будет находится в боеголовке снаряда, он будет попадать на территорию противника на сверхзвуковой скорости, прорывать оборону, снижать начальную скорость при помощи парашюта и вести рекогносцировку тыла неприятеля.