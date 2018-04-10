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Российские и белорусские десантники приступили к выполнению задач в ходе учения под Брестом
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Российские и белорусские десантники приступили к выполнению задач в ходе учения под Брестом 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработают действия по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов незаконных вооруженных формирований.
Сегодня на полигоне «Брестский» состоялась официальная церемония открытия совместных учений.
Сразу после торжественных мероприятий участники учений провели смотр готовности вооружения и экипировки. Российские десантники на тренажерах воздушно-десантного комплекса успешно сдали зачеты, по наземной отработке прыжка, для последующего совершения прыжка с парашютом на незнакомую площадку приземления
Для российских десантников это первое международное учение в 2018 году, которое они проводят за пределами Российской Федерации.
В ходе учения белорусские и российские десантники будут десантироваться как воздушным, так и посадочным способом в назначенные районы, в которых совместно отработают навыки ведения контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов незаконных вооруженных формирований.
В учениях задействовано более 600 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники,
От белорусской стороны в учениях принимают участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от российской — усиленная десантно-штурмовая рота Псковского соединения ВДВ.
Основная фаза учений будет проходить в период с 10 по 12 апреля.
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