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Десантники из РФ и Белоруссии проводят учения
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Российские и белорусские десантники проводят совместные учения под Брестом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях задействовано более 600 человек личного состава, а также около 100 единиц военной и специальной техники.
Официальная церемония открытия совместных учений состоялась на полигоне «Брестский».
Участники учений провели смотр готовности вооружения и экипировки. Российские десантники на тренажерах воздушно-десантного комплекса успешно сдали зачеты по наземной отработке прыжка для последующего совершения прыжка с парашютом на незнакомую площадку приземления.
Уточняется, что для российских десантников — это первое международное учение в 2018 году, которое проходит за пределами Российской Федерации.
Среди задач учений — десантирование как воздушным, так и посадочным способом в назначенные районы. Там же десантники совместно отработают навыки ведения контр диверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов незаконных вооруженных формирований.
Известно, что в учениях задействовано более 600 человек личного состава, а также около 100 единиц военной и специальной техники.
От белорусской стороны в учениях принимают участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от российской — усиленная десантно-штурмовая рота Псковского соединения ВДВ.
Основная фаза учений будет пройдет в период с 10 по 12 апреля.
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