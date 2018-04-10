Впервые призывники из Республики Крым будут служить в РВСН

В ходе призывной кампании около 2,5 тысяч призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших специалистов для РВСН

В ходе весеннего призыва 2018 года для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения выделено более 8 тысяч человек из числа молодого пополнения.

В ходе нынешней призывной кампании около 2,5 тысяч призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.

Около 200 человек планируется набрать из системы начального профессионального образования на такие специальности как, экскаваторщики, грейдеристы, медики и повара.

Стабильным источником новых кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России . В числе граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ России и предназначенных для прохождения военной службы в воинских частях РВСН, около 1,3 тысяч специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта, остальные призывники будут проходить службу на других различных должностях.