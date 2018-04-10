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Крымских призывников отправят служить в РВСН
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Крымских призывников впервые отправят служить в РВСН 

РИА Новости Крым 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Впервые юноши из Республики Крым, которых призовут служить этой весной, попадут в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Призывная кампания для Ракетных войск стратегического назначения охватит все регионы РФ, впервые граждане призывного возраста Республики Крым отправятся служить в соединения и воинские части РВСН", — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в нынешнюю призывную кампанию для укомплектования соединений и воинских частей РВСН выделено более 8 тыс. человек. Еще около 2,5 тыс. призывников будут направлены в учебные центры, готовящие младших военных специалистов для Ракетных войск стратегического назначения.
Вместе с тем из системы начального профессионального образования будут набраны около 200 человек на экскаваторщиков, грейдеристов, медиков и поваров. В воинских частях РВСН также будут служить 1,3 тыс. молодых специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта, прошедшие подготовку в ДОСААФ.
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