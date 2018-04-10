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Глава МИД Австралии не знает о предложении КНР построить военную базу на Вануату
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Глава МИД Австралии не знает о предложении КНР построить военную базу на Вануату 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СИДНЕЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сообщила, что ей ничего не известно о каком-либо адресованном Вануату официальном предложении Китая построить военную базу. Глава австралийского МИД выразила также уверенность в том, что ее страна остается «стратегическим партнером» Вануату. С такими заявлениями министр выступила во вторник, комментируя по просьбе журналистов опубликованное в тот же день газетой The Sydney Morning Herald сообщение о замыслах Пекина создать военно— морскую базу на Вануату.
Согласно изданию, которое ссылается на информированные источники в Канберре, Китай обсудил с Вануату возможность своего постоянного военного присутствия в Южно-Тихоокеанском регионе и, «хотя официальных предложений правительству Вануату пока не сделано, высокопоставленные источники в разведывательных кругах Австралии полагают, что результатом реализации планов Пекина может стать строительство постоянной военной базы».
"Мне ничего не известно о военном предложении Китая Вануату, правительство Вануату сообщило, что такого предложения сделано не было, — подчеркнула глава австралийского МИД. — Пекин действительно вовлечен в различные инфраструктурные и инвестиционные проекты по всему миру, но на данный момент Китай построил лишь одну военную базу — в Джибути на Севере Африки. Мне известно о возросшей активности Китая в Тихоокеанском регионе, в прошлом году китайские корабли заходили на Вануату, но это происходило в рамках нормальных визитов, которые совершают корабли многих стран мира. Мы также должны помнить, что Вануату является суверенным государством, которое вправе самостоятельно решать свои вопросы в сфере обороны и внешней политики".
Глава МИД Австралии также напомнила о представленной в конце прошлого года новой правительственной «Белой книге» по внешней политике, в которой «заявлено о планах активизировать развитие отношений Австралии со странами Океании, включая Вануату».
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