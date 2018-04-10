СМИ Ирана: Четверо иранских военнослужащих погибли при авиаударе в Сирии

Тегеран , 10 апреля / Синьхуа / — Авиабаза ВВС Сирии в понедельник подверглась авиаудару, в результате погибли четыре иранских военнослужащих. Об этом сообщило информационное агентство Ирана «Фарс».

Опубликовав фамилии и имена указанных четырех военнослужащих, агентство «Фарс» со ссылкой на информацию из России сообщило, что авиаудар, направленный против сирийской авиабазы, нанесли истребители Израиля

Авиабаза правительственной армии Сирии, расположенная в мухафазе Хомс в центральной части Сирии, ранним утром в понедельник была обстреляна ракетами, что привело к большому количеству пострадавших. —0—