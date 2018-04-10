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СМИ Ирана: Четверо иранских военнослужащих погибли при авиаударе в Сирии
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СМИ Ирана: Четверо иранских военнослужащих погибли при авиаударе в Сирии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 10 апреля /Синьхуа/ — Авиабаза ВВС Сирии в понедельник подверглась авиаудару, в результате погибли четыре иранских военнослужащих. Об этом сообщило информационное агентство Ирана «Фарс».
Опубликовав фамилии и имена указанных четырех военнослужащих, агентство «Фарс» со ссылкой на информацию из России сообщило, что авиаудар, направленный против сирийской авиабазы, нанесли истребители Израиля.
Авиабаза правительственной армии Сирии, расположенная в мухафазе Хомс в центральной части Сирии, ранним утром в понедельник была обстреляна ракетами, что привело к большому количеству пострадавших. —0—
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